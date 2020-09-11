В США вспоминают жертв терактов 11 сентября

Траурная церемония началась на Манхэттене. По многолетней традиции в 8:46 по местному времени в Нью-Йорке объявляется минута молчания. В это время 19 лет назад первый самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра. Во время трехчасовой церемонии минута молчания объявляется пять раз. Не церемонии звучат имена погибших и звонит колокол. В этом году из-за пандемии коронавируса к мемориалу 11 сентября приглашены только родственники погибших.

Президент Трамп в этом году участвует в траурных мероприятиях в Пенсильвании, где разбился третий самолет, захваченный террористами.

В результате терактов погибли почти 3 тысячи человек. Американцы называют 11 сентября самым страшным терактом в истории страны.