В России выявили максимальное число новых заболевших коронавирусом с конца июля

Ситуация ухудшается и в столице, и в регионах. Суточные показатели растут третий день подряд. Сегодня оперативный штаб сообщил о более чем 5,5 тысячах новых случаях заражения. Почти 2,5 месячный максимум обновлен в столице — 698 инфицированных за день. Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье не покидают первых строк в этом списке. Далее следуют Нижегородская, Ростовская, Свердловкая области и Ставропольский край. Общее число инфицированных по стране достигло 1 миллиона 51 тысячи 874, из них почти 270 тысяч в Москве. Отмечается, что у более чем 22% новых зараженных заболевание протекает без симптомов. Зачастую его удается выявить благодаря тестам на COVID-19. Только за минувший день проведено 337 тысяч исследований, а всего с начала пандемии, по информации Роспотребнадзора, почти 40 миллионов.

На днях резко, чуть ли не в три раза подскочило и количество ковид-смертей, но затем немного начало сокращаться. Сегодня официально объявлено о 102 умерших по стране и 9 в Москве. За весь период эпидемии от инфекции скончались 18 365 пациентов, больше всего — почти 5 тысяч — в столице. В то же время, количество выздоровевших превысило 82,5% от общего числа заразившихся.

Российские власти утверждают, что система здравоохранения готова к возможному обострению ситуации с коронавирусом. при этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что рост числа заболевших незначительный.

Власти Москвы уверены, что не придется вводить серьезные ограничения из-за возможной вспышки коронавируса. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Напомним, Москва лидирует по количеству заболевших. Уже несколько недель в городе регистрируется около 700 новых случаев COVID-19 ежедневно.

В Петербурге статистика заболеваемости на этой неделе также пошла вверх. Общее число инфицированных приближается к 40 тысячам.

В предыдущие недели горожане привыкли к тому, что в официальную статистику по заражениям коронавирусом ежедневно попадало примерно по 180 человек. Однако в последние дни этот показатель стабильно держится на отметке выше 200 заболевших: так, например, сегодня власти сообщили о 216 новых случаях выявления инфекции, в предыдущие дни это число менялось в разные стороны буквально на несколько пунктов. Кроме того, в Петербурге – достаточно высокий уровень смертности от коронавируса: в городе зафиксировали больше двух с половиной тысяч смертей от инфекции, выше этот показатель только в Москве. Ещё одна проблема – в том, что из-за пандемии перестают работать некоторые медицинские учреждения: в частности, из-за вспышки инфекции перестала принимать пациентов Мариинская больница, где сейчас, по данным СМИ, находится около 250 человек с выявленным коронавирусом. Причем заражение, как сообщает РИА Новости, произошло в нековидных отделениях: почти треть людей заболела коронавирусом уже в стенах самой больницы.

Руководство Мариинской больницы сейчас ждет разъяснений от Роспотребнадзора. Пока неясно, когда начнется прием пациентов, которые нуждаются в операциях.