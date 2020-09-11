Назначение Птицына на пост главы Мосгорсуда означает усиление контроля спецслужб за рассмотрением дел – правозащитница

Назначение Михаила Птицына на пост главы Мосгорсуда означает усиление контроля спецслужб за рассмотрением дел. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник, обозреватель «МБХ-медиа» Зоя Светова.

Ранее председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая возглавляла его 20 лет, попросила снять ее с должности. В свою очередь, коллегия судей единогласно утвердила на этот пост кандидатуру Михаила Птицына.

«Это достаточно высокопоставленный судья. Он возглавляет Южный окружной военный суд уже 10 лет. Например, в этом суде рассматривалось дело украинского режиссера Олега Сенцова», — рассказала З.Светова.

Она обратила внимание, что это будет первый случай, когда главой Мосгорсуда станет военный судья. «Известны случаи, когда в дела возглавляемого Птицыным суда вмешивались сотрудники ФСБ. Полагаю, его кандидатура выбрана неслучайно. Если Птицына утвердит президент РФ Владимир Путин, думаю, он будет насаждать такие же порядки в Мосгорсуде и судебные процессы будут курироваться представителями спецслужб», — заключила З.Светова.