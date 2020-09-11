Белорусские силовики окружили посольство Швеции в Минске из-за проникновения двух граждан Белоруссии в поисках убежища

Белорусские силовики окружили посольство Швеции в Минске из-за проникновения на его территорию двух граждан Белоруссии в поисках убежища. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник правозащитной организации HumanConstanta Яна Гончарова.

«Из того, что мне известно, двое мужчин пришли к Шведскому посольству и пытались попросить убежища. Сотрудники им ответили, что такую процедуру они не делают. Но мужчины, опасаясь преследования, перелезли через забор и фактически попали на территорию Швеции, потому что посольство считается территорией зарубежного государства», — рассказала она.

По словам Я.Гончаровой, на данный момент они находятся там, а сотрудники посольства решают, что с ними делать — на улице этих мужчин поджидают сотрудники правоохранительных органов. В самом посольстве ситуацию не комментируют.