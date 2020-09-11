Ученые из Высшей школы экономики обнаружили, что около половины россиян не собираются делать прививку от коронавируса

Такой вывод был сделан в результате опроса общественного мнения. Еще почти 19% участников исследования сказали, что намерены повременить с прививкой дол следующего года. В России уже зарегистрирована вакцина от коронавируса, но массовые ее испытания на тысячах добровольцах еще впереди.
2020-09-11T17:37:50+03:00
2020-09-11T17:37:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:37, 11 сентября 2020
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