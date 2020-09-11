Глава ЦИКа Элла Памфилова предложила наблюдателям на выборах устроить ночные дежурства

Председатель комиссии призвала их пойти и потрудиться, чтобы выборы были честными. Памфилову цитирует агентство ТАСС. Она также назвала ложными сообщения в сети о голосовании в регионах на багажниках машин. По ее словам, все это провокации. В России сегодня и завтра проходит досрочное голосование на выборах разного уровня. Итоги начнут подводить после закрытия участков в воскресенье.