Глава ЦИКа Элла Памфилова предложила наблюдателям на выборах устроить ночные дежурства

Председатель комиссии призвала их пойти и потрудиться, чтобы выборы были честными. Памфилову цитирует агентство ТАСС. Она также назвала ложными сообщения в сети о голосовании в регионах на багажниках машин. По ее словам, все это провокации. В России сегодня и завтра проходит досрочное голосование на выборах разного уровня. Итоги начнут подводить после закрытия участков в воскресенье.
2020-09-11T17:34:48+03:00
2020-09-11T17:35:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 11 сентября 2020
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