В правительстве объявили, что Министерство связи отныне сокращенно называется Минцифры

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Полностью ведомство именуется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В июле президент Владимир Путин заявил, что Россия должна войти в число мировых лидеров по применению цифровых сервисов во всех сферах жизни.