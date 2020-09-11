В правительстве объявили, что Министерство связи отныне сокращенно называется Минцифры

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Полностью ведомство именуется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В июле президент Владимир Путин заявил, что Россия должна войти в число мировых лидеров по применению цифровых сервисов во всех сферах жизни.
2020-09-11T17:06:56+03:00
2020-09-11T17:06:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:06, 11 сентября 2020
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