Белорусский портал TUT.BY сообщает, что силовики приехали к посольству Швеции в Минске

Это связано с тем, что дипмиссию пришли двое граждан Белоруссии и попросили убежища. Об этом «Эху Москвы» рассказала сотрудник правозащитной организации «Хьюман Константа» Яна Гончарова. Гончарова добавила, что сотрудники посольства, по всей видимости, пытаются разрешить ситуацию, но от комментариев отказываются.
2020-09-11T17:06:35+03:00
2020-09-11T17:06:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2707597-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:06, 11 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Мы глубоко возмущены, что диалогу с обществом власть предпочитает насилие» Андрей Макаревич, Владимир Спиваков, Гарри Бардин, Леонид Десятников, Алексей Гориболь, Полина Осетинская, Александр Архангельский, Дмитрий Быков, Наталья Зубаревич, Павел Чухрай, Павел Лунгин, Андрей Смирнов, Ирина Прохорова…
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)