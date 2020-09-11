Белорусский портал TUT.BY сообщает, что силовики приехали к посольству Швеции в Минске

Это связано с тем, что дипмиссию пришли двое граждан Белоруссии и попросили убежища. Об этом «Эху Москвы» рассказала сотрудник правозащитной организации «Хьюман Константа» Яна Гончарова. Гончарова добавила, что сотрудники посольства, по всей видимости, пытаются разрешить ситуацию, но от комментариев отказываются.