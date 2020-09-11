Глава МИДа Латвии сообщил о выдаче виз 57 гражданам Белоруссии, которым на родине угрожает политическое преследование

Министр Эдгар Ринкевич добавил, что правительство Латвии выделило уже 200 тысяч евро на лечение пострадавших участников протестов в Белоруссии в латвийских больницах, а также на поддержку журналистов и различных групп белорусского общества, — передает телеканал «Рига ТВ 24». В Белоруссии больше месяца продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко.