Глава МИДа Латвии сообщил о выдаче виз 57 гражданам Белоруссии, которым на родине угрожает политическое преследование

Министр Эдгар Ринкевич добавил, что правительство Латвии выделило уже 200 тысяч евро на лечение пострадавших участников протестов в Белоруссии в латвийских больницах, а также на поддержку журналистов и различных групп белорусского общества, — передает телеканал «Рига ТВ 24». В Белоруссии больше месяца продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко.
2020-09-11T17:06:06+03:00
2020-09-11T17:06:06+03:00
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17:06, 11 сентября 2020
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