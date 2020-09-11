Ольга Егорова, которая возглавляет Мосгорсуд уже 20 лет, подала в отставку

Информация об этом опубликована на сайте Высшей квалификационной коллегии судей. Ранее коллегия дважды объявляла конкурс на должность председателя Мосгорсуда, но никто, включая Егорову, на вакансию не откликался, — отмечает издание «Медиазона». В третий раз единственным кандидатом стал военный судья Михаил Птицын, которого и рекомендовала коллегия.

Исходя из специфики его прошлой работы, можно предположить, что Мосгорсуд станет еще более зависимым от силовиков, — такое мнение «Эху Москвы» ранее высказала правозащитник и журналист издания «МБХ Медиа» Зоя Светова. Ольга Егорова официально покинет свой пост 23 октября. Нового председателя Мосгорсуда назначит президент.