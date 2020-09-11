Генпрокуратура Берлина готова предоставить информацию российским коллегам по Навальному, но только при его согласии

Берлинская Генпрокуратура подтвердила получение запроса от российской стороны на юридическую помощь в связи с отравлением гражданина России Алексея Навального. Ведомство уполномочено управлением берлинского сената юстиции дать справки о состоянии его здоровья, но только при его согласии. Об этом говорится в Twitter надзорного ведомства. Отмечается, что в настоящее время разглашение дополнительной информации о состоянии лидера российской оппозиции невозможно.

Генпрокуратура России в начале сентября запросила у Германии данные о лечении политика, а также результаты его анализов. Спустя пару дней Минюст Германии сообщил, что получил запрос. Однако, на этой неделе официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Берлин до сих пор не ответил и таким образом сам тормозит расследование. В ответ глава немецкого МИДа Хайко Маас указал, что запрос об оказании правовой помощи «давно одобрили», о чем было сказано российскому послу.

В России дело о покушении на Навального до сих пор не возбуждено. Российские власти объясняют, что не видят для этого оснований, поскольку нет фактов, подтверждающих его отравление.