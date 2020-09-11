Власти Австрии сделали обязательным ношение масок во всех магазинах и школах

Канцлер Себастьян Курц заявил, что ситуация вновь становится серьезной, и призвал граждан к бдительности. По его словам, вводится также запрет на проведение мероприятий, в том числе частных вечеринок, с присутствием более 50 человек в помещении и свыше сотни на свежем воздухе, — передает Интерфакс.
2020-09-11T16:33:28+03:00
2020-09-11T16:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 11 сентября 2020
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