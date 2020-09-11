Сбербанк, как пишут «Ведомости», восстановил работу мобильного приложения после сбоя

Издание ссылается на пресс-службу кредитной организации. Пользователи приложения «Сбербанк онлайн» сегодня днем жаловались на трудности при совершении переводов по вкладам.
2020-09-11T16:33:08+03:00
2020-09-11T16:33:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:33, 11 сентября 2020
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