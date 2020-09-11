Топ-менеджерам американской компании PandaDoc в Белоруссии предъявили обвинения в мошенничестве

Четверым задержанным может грозить до 10-ти лет лишения свободы, — сказал Интерфаксу адвокат компании Антон Гашинский. Основатель PandaDoc, живущий в США гражданин Белоруссии Микита Микадо ранее назвал действия властей взятием заложников и связал преследование своих коллег с тем, что он ранее поддержал участников протестных акций на родине.