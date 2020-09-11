Сайт «Медуза» пишет, что Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых отравляющих веществ

Издание ссылается на документ, размещенный на официальном портале правовых актов. Как говорится в пояснительной записке, Россия в 1997 году присоединилась к конвенции о запрещении химического оружия, поэтому с тех пор в стране оно не производится, в старые запасы уничтожены. Поэтому, по мнению военного ведомства, пункт о запрете реализации боевых отравляющих веществ потерял смысл.

Между тем, власти Германии настаивают на том, что политик Алексей Навальный был отравлен в России запрещенным химоружием «Новичок». Российские официальные лица это отрицают.