Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ложными сообщения в интернете о голосовании на багажниках машин

Она заявила, что соответствующие снимки появились в сети в результате провокаций. По словам Памфиловой, такие фотографии получаются, когда члены участковых избирательных комиссий только приезжают в труднодоступные места, где организовано голосование на выезде, и начинают оборудовать участок. Памфилова заявила, что ни в одном из регионов, где проходит досрочное голосование, на багажниках никто не голосует, — передает ТАСС.

Голосование будет идти три дня по новому закону. В ЦИКе процедуру, намеченную на 11 и 12 сентября, называют досрочным голосованием, а на 13 число – основным. Выборы разного уровня должны пройти в 83-х субъектах.