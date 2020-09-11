В России началось досрочное голосование на выборах разного уровня

Единый день голосования пройдет 13 сентября. Возможность проголосовать в течение трех дней успешно зарекомендовала себя как с точки зрения борьбы с коронавирусом, так и с точки зрения прозрачности процесса, — считает глава Центризбиркома Элла Памфилова. Памфилова добавила, что ЦИК предоставил беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами. В частности, она предложила кандидатам и партиям устраивать ночные дежурства.

Напомним, досрочно можно проголосовать как на избирательных участках, так и вне помещений для голосования – в частности, на придомовых территориях.