Сестра Марии Колесниковой потребовала освободить всех политических заключенных в Белоруссии

Татьяна Хомич выступила с видеообращением. Она призвала белорусские власти признать свои ошибки, извиниться и отпустить Марию Колесникову. Видеообращение должен был записать член президиума Координационного совета Максим Знак, но его задержали.
2020-09-11T16:04:15+03:00
2020-09-11T16:04:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 11 сентября 2020
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