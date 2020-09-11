Президент Путин обсудил с Совбезом России вопросы подготовки к предстоящим переговорам с Александром Лукашенко

Сегодня объявлено, что встреча состоится в понедельник в Сочи. О чем пойдет речь, расскажет Ольга Кузнецова.

Александр Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом. В Кремле сообщили, что темой его переговоров с Владимиром Путиным станут ключевые вопросы развития отношений двух стран, стратегическое партнерство и сотрудничество. Особое внимание в ходе встречи президенты обратят на реализацию совместных проектов в торговле, экономике, энергетике и в области культуры. Обсудят лидеры России и Белоруссии перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы Кремля. Однако не уточняется, поднимут ли Александр Лукашенко и Владимир Путин вопрос о протестах и общей ситуации в Белоруссии. Именного этого ждут от лидеров двух стран политические наблюдатели. С начала белорусских протестов, которые вспыхнули после завершения выборов президента республики, Владимир Путин неоднократно звонил Александру Лукашенко по телефону.

Между тем, белорусская делегация уже прилетела в Петербург для встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщает «Газпром», в северную столицу приехали посол Белоруссии Владимир Семашко и министр энергетики Виктор Каранкевич. В Министерстве энергетики Белоруссии уточнили, что обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере.