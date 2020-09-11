Аэропорт «Домодедово» с 1 октября повысит основные тарифы для российских авиакомпаний

В зависимости от тарифа повышение составит от 9% до 20%. В «Домодедово» подчеркивают, что это соответствует рыночному уровню московского авиаузла и ниже сборов крупных региональных аэропортов. Как напоминает Интерфакс, повышение тарифов должно было произойти в апреле, однако было отложено из-за пандемии коронавируса.
2020-09-11T15:37:29+03:00
2020-09-11T15:37:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2707559-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:37, 11 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)