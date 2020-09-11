Аэропорт «Домодедово» с 1 октября повысит основные тарифы для российских авиакомпаний

В зависимости от тарифа повышение составит от 9% до 20%. В «Домодедово» подчеркивают, что это соответствует рыночному уровню московского авиаузла и ниже сборов крупных региональных аэропортов. Как напоминает Интерфакс, повышение тарифов должно было произойти в апреле, однако было отложено из-за пандемии коронавируса.