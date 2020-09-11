Правительство Грузии приняло решение перенести с 15 сентября на 1 октября начало учебного года

Правительство Грузии приняло решение перенести на две недели – с 15 сентября на 1 октября начало учебного года в школах и вузах крупных городов страны. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Детские сады также заработают с 1 октября, — сообщает ТАСС.
2020-09-11T15:36:52+03:00
2020-09-11T15:36:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 11 сентября 2020
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