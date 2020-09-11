Глава Удмуртии Александр Бречалов своим указом вернул в регионе обязательный масочный режим в общественных местах из-за роста числа заболевших COVID-19. По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в республике коронавирус подтвердился у 61 человека.
2020-09-11T15:35:54+03:00
2020-09-11T15:35:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 11 сентября 2020
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