Минпромторг сообщает о задержании одного из чиновников ведомства Антона Исаева

Его подозревают в мошенничестве. По данным источника Интерфакса, Исаев ранее занимал один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника». Он заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства.
2020-09-11T15:35:17+03:00
2020-09-11T15:35:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:35, 11 сентября 2020
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