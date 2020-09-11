Сразу два матча Континентальной Хоккейной Лиги не состоятся сегодня из-за коронавируса

Перенесены игры с участием Нефтехимика и финского Йокерита.

Накануне стало известно, что по прилёте в Ригу у семи представителей «Нефтехимика» были выявлены положительные результаты тестов на Ковид-19. Позже из них подтвердилось только четыре случая. Игра в столице Латвии была перенесена.

9 сентября команда из Нижнекамска встречалась в Хельсинки с «Йокеритом» и крупно проиграла 0-6. Так что игроки финской команды попали в контактную группу. Из-за чего не состоится запланированный на сегодня матч с «Ак Барсом». «Йокерит» в официальном «твиттере» клуба уже сообщил, что хоккеисты команды помещены на 14-дневный карантин. Ближайшие пять матчей с участием клуба из Хельсинки будут перенесены на поздний срок. Руководство «шутов» объяснило такое решение позицией властей Финляндии.

С начала регулярного Чемпионата КХЛ, который стартовал 2 сентября, это первые случаи отмены матчей из-за коронавируса.