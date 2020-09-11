США внесли в санкционный список жителей Петербурга, которые, как считают в Вашингтоне, связаны с Евгением Пригожиным

США внесли в санкционный список трех жителей Петербурга, которые, как считают в Вашингтоне, связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным. Их обвиняют во вмешательстве в американские выборы.

О расширении санкционного списка сообщило министерство финансов Соединенных штатов Америки. В обновленной версии появились три новых человека из России. Это петербуржцы Антон Андреев, Артем Лифшиц и Дарья Асланова. Последняя — жена ранее внесенного в список Джейхуна Асланова. Он, по версии обвинения, возглавлял американский отдел так называемой «фабрики троллей». Отдел специализировался на пропаганде. По данным журналистов, его бюджет составлял 2 миллиона долларов за два года. Американцы связывают всех этих людей с предпринимателям Евгением Пригожиным. Будто бы он финансировал их работу. По итогам расследования американцы пришли к выводу, что Кремль пытался вмешаться в выборы президента США 2016 года, однако попытки эти оказались неудачными. Связь избирательного штаба нынешнего президента Дональда Трампа с российскими спецслужбами доказать также не удалось. В общей сложности следователи предъявили обвинения тридцати четырем лицам и трем компаниям.

Кремль и Евгений Пригожин отрицают, что вмешивались в американские выборы.