Генпрокуратура Берлина подтвердила, что получен российский запрос. Генпрокуратура России просит ответить на два десятка вопросов, касающихся лечения Алексея Навального, диагноза и результатов экспертизы. Российские прокуроры также просят предоставить биологический материал для сравнительного исследования.

Управление юстиции Берлина поручило городской прокуратуре оказать правовую помощь России и предоставить ей информацию о состоянии здоровья Алексея Навального, если он лично не будет против. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства, добавив, что какой-либо дополнительной информации по этому вопросу предоставить сейчас невозможно.

Вчера в парламенте Германии засомневались в целесообразности передачи сведений о Навальном в Россию. Например, внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Родерих Кизеветтер призвал не раскрывать эту информацию. Он сказал, что, ознакомившись с ней, Москва может узнать методы выявления нервно-паралитических веществ класса «Новичок» и более эффективно скрывать их в дальнейшем.

О том, что российский политик был отравлен именно этим ядом, ранее объявили в правительстве Германии. В России этого не признают. В её МИДе подчёркивают, что доказательств этой версии не было представлено.

Алексей Навальный с конца августа находится в берлинской клинике «Шарите». 7-го сентября немецкие врачи сообщили, что пациент выведен из комы.