Глава англо-австралийской горнодобывающей корпорации «Рио Тинто» Жан-Себастьян Жак уходит в отставку. Это связано со скандалом вокруг разрушения исторических памятников в Австралии. Речь идет о пещерах аборигенов. Их возраст – примерно 46 тысяч лет, и местные племена считают их священными. Весной пещеры были уничтожены при разработке одного из месторождений «Рио Тинто».
2020-09-11T14:35:22+03:00
2020-09-11T14:35:22+03:00
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14:35, 11 сентября 2020
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