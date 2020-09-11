Глава англо-австралийской горнодобывающей корпорации «Рио Тинто» Жан-Себастьян Жак уходит в отставку. Это связано со скандалом вокруг разрушения исторических памятников в Австралии. Речь идет о пещерах аборигенов. Их возраст – примерно 46 тысяч лет, и местные племена считают их священными. Весной пещеры были уничтожены при разработке одного из месторождений «Рио Тинто».