Около 1 тысячи москвичей, вернувшихся из-за границы, могут быть оштрафованы за то, что не предъявили результаты теста на коронавирус на сайт госуслуг, — предупреждает столичный Роспотребнадзор. Размер штрафа от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Штраф может возрасти в 10 раз, нарушители причинили вред здоровью других людей.