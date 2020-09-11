Около 1 тысячи москвичей, вернувшихся из-за границы, могут быть оштрафованы за то, что не предъявили результаты теста на коронавирус на сайт госуслуг, — предупреждает столичный Роспотребнадзор. Размер штрафа от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Штраф может возрасти в 10 раз, нарушители причинили вред здоровью других людей.
2020-09-11T14:35:02+03:00
2020-09-11T14:35:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2707523-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:35, 11 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)