Согласно опросу ВЦИОМ, 26% россиян оценивают как плохое текущее материальное положение свой семьи. Каждый четвертый опрошенный считает, что через год его семья будет жить еще хуже. Социологи ежемесячно спрашивают россиян об их материальном положении, и все это время доля пессимистов примерно на одном и том же уровне.

В Кремле это связывают с последствиями кризиса, который вызван пандемией во всем мире. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал надеться, что в обозримой перспективе российская экономика перейдет к росту.