Ольга Егорова подала заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда. Эта просьба будет рассмотрена 22-го сентября, — сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей. Егорова возглавляет Мосгорсуд с 2000-го года. На эту должность рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.
2020-09-11T14:33:56+03:00
2020-09-11T14:33:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2707519-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:33, 11 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)