Ольга Егорова подала заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда. Эта просьба будет рассмотрена 22-го сентября, — сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей. Егорова возглавляет Мосгорсуд с 2000-го года. На эту должность рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.