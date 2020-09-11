Генпрокуратура Берлина предоставит РФ правовую помощь по делу Навального, но только с его согласия

Генпрокуратура Берлина сообщает, что уполномочена предоставить Российской Федерации правовую помощь по делу Навального, а также дать справки о состоянии здоровья Навального, но только с его согласия. В Берлине считают, что у России есть все возможности для расследования отравления Навального, — об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, речь идет о преступлении, совершенном в России с помощью запрещенного нервно-паралитического боевого вещества.
2020-09-11T14:33:44+03:00
2020-09-11T14:33:44+03:00
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14:33, 11 сентября 2020
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