В Кремле видят незначительный рост распространения коронавируса в России и заверяют о готовности к этому – Песков

В Кремле видят незначительный рост распространения коронавируса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы», заверил, что система здравоохранения страны к этому готова.

«По поводу распространения коронавирусной инфекции — мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах. Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начинается учебный процесс. Но это не обвальный рост. Главное, что в повышенной готовности находится вся система здравоохранения страны, и это уже делает ситуацию совсем другой — не так, как было в начале пандемии», — сказал Д.Песков.

Он добавил, что российская система здравоохранения «абсолютно однозначно» справится с обострением ситуации, если оно будет.

Что касается разницы цифр о количестве умерших пациентов с коронавирусом, которые предоставляют региональные штабы и Росстат, Д.Песков порекомендовал ориентироваться на региональные штабы, поскольку у них была «утвержденная методика подсчета». Он также предложил обратиться за разъяснениями в Росстат.