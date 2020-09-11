Песков заявил о юридической невозможности возбуждения уголовного дела по инциденту с Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время возбудить уголовное дело по инциденту с политиком Алексеем Навальным, который мог быть отравлен, юридически невозможно. Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

Д.Песков объяснил, что, с правовой точки зрения, нельзя назвать текущие проверочные и следственные действия по ситуации с Навальным уголовным делом на основе анализа германской лаборатории, «тем более лаборатории армии ФРГ».

«Это просто невозможно юридически. Так же, как и в ФРГ невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале. Это юридический нонсенс», — пояснил Д.Песков.

Он также подчеркнул, что считает неприемлемым, когда России извне диктуют, как расследовать инцидент с Навальным. «Нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры, в какой момент и на основании чего начинать», — сказал Д.Песков.

Он напомнил, что факту происшествия ведется проверка. «Наши следственные органы работают. По своему объему действия, выполняемые в рамках доследственной проверки, не уступают следственным действиям», — уточнил Д.Песков.

Он добавил, что Россия ожидает от Германии ответа на свой запрос «по вопросам разбирательства, которое идет по берлинскому пациенту». «Мы не исключаем, что будут и дополнительные запросы по линии других правоохранительных ведомств, которые выполняют действия в рамках доследственной проверки», — заключил Д.Песков.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.