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14:10, 11 сентября 2020

В Москве зафиксировали максимальное количество новых случаев коронавируса в день с конца июня.

В среднем по стране заболеваемость также растёт.

Россия вернулась к тем показателям распространения коронавируса, которые были у неё на рубеже июля и августа. Как сообщили в оперативном штабе, за минувшие сутки выявили 5504 новых случая заражения. Постепенный рост заболеваемости наблюдается в стране уже почти три недели.

Больше всего новых случаев в столице. За день там выявили 698 заразившихся. За ней идёт Санкт-Петербург — это 216 человек, а далее Подмосковье и Нижегородская область.
В свою очередь в руководстве страны на происходящее пока не реагируют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал рост заболеваемости незначительным, и добавил, что это совершенно естественно, учитывая, что начался учебный год и многие вернулись из поездок.

Также в этих условиях во многих регионах минувшим утром начались выборы, которые из-за коронавируса будут проводиться три дня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что на избирательных участках её ведомство нарушений мер профилактики не нашло.

За всю эпидемию по стране выявили более миллиона случаев заражения коронавирусом. Россия занимает по этому показателю четвёртое место в мире после США, Индии и Бразилии.



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