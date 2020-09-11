Владимир Путин лично извинился перед президентом Сербии за публикацию в Фейсбуке официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая, комментируя встречу сербского и американского лидеров, написала по поводу президента Сербии, что в таких ситуациях следует садиться на стул как героиня Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт».

Речь идет о комментарии со стороны Марии Захаровой на фотографию сидящего напротив президента США Дональда Трампа главы Сербии Александра Вучича. Представитель МИДа написала, что в таких условиях надо садиться на стул как героиня Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт» — то есть, положив ногу на ногу.

По словам российского лидера, наша страна не стоит за за публикацией Марии Захаровой, так же, как и лично он не имеет к нему отношения, — пишет сербское издание Kurir. Это еще раз подтверждает, что Россия уважает Сербию, говорится в публикации. При этом, газета «Политика» отмечает, что сам президент Сербии вопрос про эту историю даже не поднимал — так как считает её несущественным инцидентом, к примеру — в Сербии есть депутаты, которые «несут чушь о России» и они не извиняются.

Журналисты телеканала RTV добавляют,: на вопрос, думал ли он, что Захарова могла опубликовать такой пост, не посоветовавшись с начальством, Вучич сказал, что каждый может судить сам, и, повторил он, Путин ведь извинился перед ним. То же, кстати, сделал и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Британская Би-би-си цитирует Александра Вучича, который отметил, что «Путин отлично понимает проблемы Сербии, не зря он мне дал орден Александра Невского. Я не прорусский, не проамериканский и так далее, я просербский».

Британская телерадиокомпания Би-би-си цитирует Александра Вучича, который отметил, что Путин отлично понимает проблемы Сербии. Сербский лидер подчеркнул, что является не прорусским и не проамериканским, а просербским политиком.