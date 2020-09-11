МВД России на фоне требований Запада расследовать отравление Навального отчиталось о результатах проверки

МВД России на фоне новых требований Запада расследовать отравление Алексея Навального отчиталось о результатах доследственной проверки. Представитель управления ведомства на транспорте сообщил, что полиция восстановила хронологию пребывания оппозиционного политика в Томске перед тем, как он почувствовал себя плохо в самолете по пути в Москву.

Версию о том, что сопровождавшие Навального уезжают в Германию, выдвинули сегодня и в российском МИДе. Глава министерства Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, что Москва не получила от Берлина конкретных сведений о произошедшем с Навальным.

Тем временем Соединенные Штаты на заседании Совета безопасности ООН пригрозили России финансовыми санкциями из-за отравления Навального. Представители Великобритании, Бельгии, Германии и Эстонии следом заявили, что осуждают применение химического оружия в отношении российского оппозиционера и призывают провести полное и прозрачное расследование. На это постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя сказал, что у Москвы по-прежнему нет оснований начинать расследование.

Сегодня ситуацию вокруг отравления Алексея Навального собирается обсудить парламент ФРГ.

По заявлению фракции партии «Союз 90-х/Зеленые» депутаты бундестага обсудят «позицию правительства ФРГ в связи с покушением на российского оппозиционера Алексея Навального». Спикер комитета по международным делам Родерих Кизеветтер собирается подчеркнуть, что отравление Навального – один из случаев покушений на оппозиционеров в России. Пресс-секретарь Ангелы Меркель сегодня во время очередного брифинга упомянул также убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине и кибератаку на бундестаг.

Кизеветтер требует содействия России в расследовании и публичного осуждения покушения на Навального. Депутаты бундестага обсудят также возможные санкции. Ранее в Германии разгорелись дебаты об остановке строительства «Северного потока 2». Партия «Зеленых» и некоторые политики других партий бундестага активно поддерживают эту идею. Однако канцлер и министр иностранных дел ФРГ подчеркивают необходимость общеевропейской реакции. Ангела Меркель предлагает подождать ответ российской стороны.

Родерих Кизеветтер высказался также против полного опубликования результатов анализа лаборатории бундесвера. Он заявил газете «Berliner Zeitung», что «российские спецслужбы как раз этого и ожидают, чтобы узнать о наших методах анализа и изменить «Новичок» так, чтобы его еще сложнее было установить».

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил «Эху», что отравление Навального – это не проблема двусторонних отношений России и Германии. Так как был применен боевой нервнопаралитический яд, вопрос должен рассматриваться в международной Организации по запрещению химического оружия. Зайберт также подчеркнул необходимость сохранять дипломатическую конфиденциальность.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчеркнул накануне, что Германия – не сторона конфликта, а лишь страна, передавшая «плохую новость».

Россия может направить Германии дополнительные запросы для выяснения ситуации с Навальным, но Москве не нравятся попытки Запада диктовать свои условия, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Реакция российских властей может свидетельствовать о растерянности, — сказал в интервью «Эху» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ оказать правовую помощь российским органам и предоставить информацию о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, но при условии его согласия. Об этом сообщила в пятницу в «Твиттере» пресс-служба берлинской прокуратуры.