В России стартовало досрочное голосование на выборах разных уровней

Есть возможность проголосовать как на участках, так и на придомовых территориях. Ранее Центризбирком заявил о готовности к единому дню голосования 13-го сентября и предупредил о возможных провокациях. Председатель ЦИКа Элла Памфилова говорит о беспрецедентных возможностях для наблюдения за выборами. Она призвала кандидатов и партии активно в этом участвовать, в том числе участвовать ночные дежурства.

Выборы разного уровня пройдут в 83-х субъектах, в том числе в восемнадцати регионах выборы губернаторов, в одиннадцати — в законодательные собрания, в четырех – довыборы депутатов Госдумы.