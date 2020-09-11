Российские власти уверяют, что система здравоохранения готова к возможному обострению ситуации с коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в некоторых регионах незначительный рост заболевания. В Кремле это считают естественным после окончания сезона отпусков и в связи с началом нового учебного года.

Согласно официальной статистике количество новых случаев заражения COVID-19 в России растет третий день подряд. Суточный прирост уже неделю превышает 5 тысяч человек. Больше всего заболевших в Москве – почти 700.