Александр Лукашенко приедет в Россию 14 сентября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию в понедельник, 14-го сентября, — подтвердили в Кремле. Подписание документов и пресс-конференции во время визита не планируются. Где именно состоится встреча Лукашенко с президентом Путиным, станет известно позже.
2020-09-11T13:32:26+03:00
2020-09-11T13:38:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 11 сентября 2020
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