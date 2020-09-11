Александр Лукашенко приедет в Россию 14 сентября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию в понедельник, 14-го сентября, — подтвердили в Кремле. Подписание документов и пресс-конференции во время визита не планируются. Где именно состоится встреча Лукашенко с президентом Путиным, станет известно позже.