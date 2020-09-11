МВД сообщило, что в рамках доследственной проверки устанавливает местонахождение Марины Певчих. Она была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири. Как указали в полиции, Певчих постоянно живет в Лондоне. После произошедшего с Навальным она вылетела в Германию и сейчас ее местонахождение неизвестно. По данным МВД, всего с Навальным были шесть человек. Пятеро уже опрошены. В ведомстве утверждают, что полностью восстановили хронологию передвижение Навального в Томске. Доследственная проверка продолжается.