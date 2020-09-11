Власти Германии считают, что Российская Федерация имеет все данные для начала расследования инцидента с Навальным

Власти Германии считают, что Российская Федерация имеет все необходимые данные для начала расследования инцидента с Алексеем Навальным, — заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Он подчеркнул, что Германия не считает ситуацию с Навальным двусторонней проблемой. Именно поэтому Берлин обратился в Организацию по запрещению химического оружия. Как выразился Зайберт, речь идет о преступлении, которое было совершено в России с применением химического нервно-паралитического боевого вещества, которое запрещено.

США, а также ряд европейских стран подняли тему отравления Навального в Совете безопасности ООН. Они потребовали от России начать расследование.

В свою очередь российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Германия пока не предъявила доказательств отравления Навального, и расследовать нечего.