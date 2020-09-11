Суд отклонил жалобу на отказ проводить проверку в отношении силовиков и возбуждать дело из-за смерти Таушанкова

Свердловский областной суд сегодня отклонил апелляционную жалобу адвоката Алексея Бушмакова на отказ проводить проверку в отношении силовиков и возбуждать уголовное дело из-за смерти Владимира Таушанкова, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев из магазина.

Родителям застреленного Владимира Таушанкова снова отказали в возбуждении дела. Областная инстанция оставила в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга. Ведомство не нашло признаков преступления в обстоятельствах смерти молодого человека. В СК сообщили, что доводы, изложенные в обращении, будут проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое и применении насилия в отношении силовиков, по которому погибший Таушанков является подозреваемым.

Напомню, Владимира Таушанкова застрелили бойцы спецназа Росгвардии 31 мая при штурме квартиры, где он проживал. Поводом для штурма стал инцидент в магазине, откуда Таушканов пытался вынести 4 рулона обоев. После смерти екатеринбуржца родители требовали возбудить сразу два уголовных дела — за превышение должностных полномочий и причинение смерти по неосторожности.

Спецоперация, закончившаяся смертью Владимира Таушанкова, вызвала много вопросов. Точные обстоятельства инцидента неизвестны, до сих пор не опубликованы записи камер видеонаблюдения, на которых был бы показан инцидент с кражей. Знак.ком. Родители молодого человека уверены, что его сын не нападал на правоохранителей с оружием. И они и адвокат Алексей Бушмаков намерены идти до конца и обратиться в Верховный суд и ЕСПЧ.