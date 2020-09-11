Большинство россиян поддерживают введение в стране гарантированного дохода, показал опрос Superjob.ru

Ранее с такой инициативой выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Большинство россиян (68%) поддерживают введение минимального гарантированного дохода — фиксированной ежемесячной выплаты со стороны государства, которая не зависит от рода деятельности, социального и экономического положения. Опрос Superjob.ru проводился во всех российских регионах. В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Не оценили введение гарантированного дохода 8% опрошенных, 24% затруднились с ответом. Противники идеи объяснили это по-разному: кто-то не хочет, чтобы на их налоги «кормили тунеядцев», некоторые считают, что лучше снизить налоги и коммунальные платежи, также предлагалось сначала решить проблему с пенсиями.

Согласно опросу, в среднем россияне хотели бы получать выплату в размере 28,5 тыс. руб.

Между тем автор идеи — Дмитрий Медведев — не уточнил, какую сумму можно выплачивать гражданам в качестве безусловного дохода.