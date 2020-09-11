Белорусские следственные органы отказываются заводить дела о насилии в отношении протестующих

Речь идёт о сотнях случаев.

Районные отделы Следственного комитета Минска начали рассылать ответы на заявления о пытках и бесчеловечном обращении с задержанными. Как сообщает правозащитный центр «Весна», в этих документах говорится о прекращении проверок этих фактов в силу отсутствия заключения экспертизы. Получается, что белорусские силовые органы пока что не завели ни одного уголовного дела о насилии со стороны милиции и военных, которое происходит в стране уже в течение месяца.

По оценке юриста правозащитного центра Павла Сапенко, это означает, что руководство на высшем уровне одобряет зверства людей в форме. Он добавил, что, судя по этой реакции, ожидать от органов расследования пыток не стоит и в дальнейшем.

В свою очередь жертвами насилия со стороны минского ОМОНа стали сотни людей. В первые дни после выборов президента, задержанных участников протестных акций избивали. В отдельных случаях им не давали спать и ходить в туалет.

С момента проведения выборов центр «Весна» задокументировал более пятисот свидетельсв жертв насилия со стороны людей в форме.