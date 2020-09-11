Вашингтон на заседании Совбеза ООН пригрозил финансовыми санкциями из-за отравления политика Алексея Навального

Вашингтон на заседании Совета безопасности ООН пригрозил финансовыми санкциями из-за отравления политика Алексея Навального. Следом Великобритания, Бельгия, Германия и Эстония заявили, что осуждают применение химического оружия против российского оппозиционера и призывают Россию провести полное и прозрачное расследование. Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя на это сказал, что у Москвы оснований начинать расследование нет.

Сегодня и в Кремле заявили, что Россия не может завести дело после произошедшего с Алексеем Навальным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это невозможно на основании выводов немецких военных медиков. По его словам, в ФРГ поступили бы аналогичным образом в такой ситуации.