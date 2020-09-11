Лондон и Токио заключили соглашение о свободной торговле. Благодаря этим договоренностям торговый оборот с Японией должен вырасти примерно на 20 миллиардов долларов, — сообщает Министерство внешней торговли Великобритании. Ведомство называет соглашение историческим. Это первая крупная сделка страны после брекзита.