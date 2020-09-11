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12:34, 11 сентября 2020

Правительство освободило от должности замглавы Минкомсвязи, бывшего сенатора Бокову через 7 месяцев после назначения

Правительство освободило от должности заместителя главы Минкомсвязи, бывшего сенатора Людмилу Бокову через 7 месяцев после ее назначения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что это была инициатива самой Боковой. Она переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создает Министерство просвещения.



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