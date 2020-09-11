Почти половина россиян, не собираются делать прививку от коронавируса, показало исследование Высшей школы экономики

Почти половина россиян, более 45%, не собираются делать ни отечественную, ни иностранную прививку от коронавируса, показало исследование Высшей школы экономики. Из числа тех, кто отказывается от прививки, почти 25% все же намерены следить за результатами массовой вакцинации. Их интересует, насколько вакцина эффективна и безопасна. В целом за лето число противников прививки от коронавирусом увеличилось почти на 8%, — пишет РБК.
2020-09-11T12:33:18+03:00
2020-09-11T12:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 11 сентября 2020
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