В Москве зарегистрировали максимальное с конца июня число новых случаев заражения коронавирусом. Заразились 698 человек. В целом по России зарегистрировано 5504 новых случая. Эта цифра – максимальная с конца июля.
2020-09-11T12:32:08+03:00
2020-09-11T12:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 11 сентября 2020
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