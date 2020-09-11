В Совбезе ООН пригрозили санкциями из-за отравления политика Алексея Навального. Заседание состоялось накануне. Оно было посвящено ликвидации химического оружия в Сирии. США и ряд европейских стран подняли тему отравления российского оппозиционера. Постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя вслед за Кремлем повторил, что у Москвы нет оснований, чтобы начинать расследование.